Europei | Draghi a Nazionale | ‘avete rafforzato il nostro senso di appartenenza’

(Di lunedì 12 luglio 2021) Roma, 12 lug (Adnkronos) – “Avetein tutti noi ildi appartenenza all’Italia”. Lo ha detto Marioalladi calcio e agli altri atleti ricevuti a palazzo Chigi. “Lo sport insegna, unisce, fa sognare, è un grande ascensore sociale, è un argine al razzismo, strumento di coesione soprattutto in un periodo difficile come quello che abbiamo vissuto”, ha detto il premier. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

