Europei: Coppa 200 mt.su un campo, land art omaggia Italia (Di lunedì 12 luglio 2021) Il disegno di una Coppa gigantesca, alta 200 metri, è comparso stamane su un campo di Castagnaro (Verona) , omaggio alla vittoria dell'Italia nei Campionati Europei di calcio. Un'opera di land art ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 12 luglio 2021) Il disegno di unagigantesca, alta 200 metri, è comparso stamane su undi Castagnaro (Verona) , omaggio alla vittoria dell'nei Campionatidi calcio. Un'opera diart ...

Advertising

Corriere : Chiellini ha dormito con la Coppa dell’Europeo: «Come fece Cannavaro dopo i Mondiali 2... - Agenzia_Ansa : #Euro2020, il rientro degli Azzurri a Roma. Chiellini scende dal bus con la Coppa davanti ai tifosi #ANSA - repubblica : ?? Europei, Italia in festa. La coppa sbarca a Roma: la giornata degli azzurri in tempo reale - rxsvpvinx : abbiamo la coppa degli europei e questo ci basta e avanza fratm #EURO2020 - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Il Papa, ricoverato al Policlinico Gemelli, ha gioito per la vittoria dell'Italia agli #EURO2020 e dell'Argentina nella C… -