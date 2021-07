Europei | chi è Katia Serra | la telecronista di Italia-Inghilterra? Età | vita privata | foto | Instagram

(Di lunedì 12 luglio 2021)è lache, in coppia con Stefano Bizzotto, ha raccontato la finale degli2020 vinta ai rigori dall’che ha battuto l’nello stadio di Wembley la sera dell’11 luglio 2021, una data già storica. In diretta su Rai 1, laha impreziosito il trionfono con i suoi commenti...

Oltre i premi ufficiali ci sono anche quelli ufficiosi a chi, nel bene e nel male, in campo e fuori, è stato protagonista della manifestazione. Ecco le nostre scelte Tre partite a porte chiuse sono la ...José Mourinho non ha peli sulla lingua e, all'indomani della finale Italia-Inghilterra dei Campionati Europei 2021, dice la sua a proposito ... "Non chiedetemi chi perché non ve lo dico, ma mi è stato ...