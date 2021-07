Europei | Caprarica | ‘Fair play? L’unico inglese a Wembley era Roberto Mancini’**

(Di lunedì 12 luglio 2021) Roma, 12 lug. (Adnkronos) – “a Wembely eraMancini. A me dispiace molto perché, essendo una persona che ama notoriamente l’Inghilterra come una seconda patria, mi duole il comportamento finale dei giocatori inglesi. Questa scena della medaglia sfilata dal collo è inaccettabile ed è un’offesa grave alla storia e al costume dell’Inghilterra”. Così all’Adnkronos Antonioche, all’indomani della vittoria dell’Italia ache le è valsa il titolo di campione d’Europa, commenta le polemiche che infuriano sulla reazione dei giocatori inglesi. L'articolo proviene da ...

