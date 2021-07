**Europei: Borghi (Lega), ‘ha vinto l’Italia, non ha vinto l’Europa’** (Di lunedì 12 luglio 2021) Roma, 12 lug. (Adnkronos) – “Ha vinto l’Italia, non ha vinto l’Europa”. Lo ha detto il deputato della Lega, Claudio Borghi, in aula alla Camera dove diversi interventi, mentre è in discussione il dl Sostegni bis, hanno ricordato la vittoria della Nazionale ieri a Wembley. “Ho sentito dire cose assurde in commenti ufficiali e non da altri colleghi: ha vinto l’Italia e nello specifico hanno vinto quei ragazzi”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 12 luglio 2021) Roma, 12 lug. (Adnkronos) – “Ha, non hal’Europa”. Lo ha detto il deputato della, Claudio, in aula alla Camera dove diversi interventi, mentre è in discussione il dl Sostegni bis, hanno ricordato la vittoria della Nazionale ieri a Wembley. “Ho sentito dire cose assurde in commenti ufficiali e non da altri colleghi: hae nello specifico hannoquei ragazzi”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

