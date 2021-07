Europei 2021 | l’Italia degli invincibili | il capolavoro di Roberto Mancini con numeri da record

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 luglio 2021) Missione compiuta. 53 anni dopo la Nazionale italiana di calcio si è laureata campione d’Europa. Dalle immagini in bianco e nero di Giacinto Facchetti a quelle a colori, nitide e in 4K di Giorgio Chiellini. La Nazionale ha battuto, ai rigori, a casa loro gli inglesi chiudendo il cerchio. Grandi meriti ae al suo staff che ci hanno sempre creduto, lui che aveva ereditato una formazione devastata dalla mancata qualificazione ai Mondiali. In un contesto nostrano nel quale troppe volte si guarda il bicchiere mezzo vuoto lodando l’erba del vicino, il CT ha saputo infondere nei suoi ragazzi una mentalità vincente che nel corso della rassegna ...