Europei 2021 | l’astronauta Luca Parmitano esulta per l’Inghilterra | “Che gol strabiliante” Travolto dagli insulti sui social | replica così

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 luglio 2021) “What an amazing gol! Well done, England”, “Che gol! Ben fatto, Inghilterra“. Un’esclamazione, quella delitaliano dell’Agenzia Spaziale Europea, scritta di getto suidopo il primo gol delnella finale deglia Wembley contro l’Italia, ma che non è passata inosservata all’occhio attento degli internauti. Gli utenti infatti, sorpresi, hanno commentato un po’ piccati: “Guarda che se continuila prossima volta nello Spazio ti ci lasciamo..“, scrive un internauta. “, ...