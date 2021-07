Europei 2021 | Jorginho si candida al pallone d’oro! Champions ed Europei nello stesso anno Ma quel rigore sbagliato…

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 luglio 2021) Dieci anni fa, stagione 2011, Jorge Luiz Frello Filho, meglio conosciuto come, giocava nella Sambonifacese, squadra di Seconda Divisione di San Bonifacio in provincia di Verona. Dopotutto l’italo-brasiliano classe 1991, era di proprietà della società scaligera, dalla quale è uscito dal settore giovanile. Bene, a 10 anni di distanza, non una era geologica quindi, il nativo di Imbituba, città situataStato di Santa Catarina, ha alzato al cielo la Coppa di Campione d’Europa nel magico scenario di Wembley. Un risultato centrato da assoluto protagonista con l’Italia, Nazione alla quale si è legato con anima e cuore (“Anema e’core”, per ...