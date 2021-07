Europei 2021 – Italia campione | la festa nella città di Milano | VIDEO

Advertising

repubblica : ?? L'Italia campione d'Europa!!! Inghilterra sconfitta a Wembley: dal dischetto sbagliano Belotti e Jorginho, ma Don… - repubblica : Fischi, insulti razzisti e la medaglia tolta: la brutta figura del calcio inglese - ilpost : Siamo di nuovo campioni d'Europa dopo 53 anni! - CorriereRagusa : Graziella Schininà è argento agli Europei - zazoomblog : Europei: Sala bilancio poteva essere meglio ma gestito situazione non semplice (2) - #Europei: #bilancio #poteva… -

Ultime Notizie dalla rete : Europei 2021

Sky Sport

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen 'è chiaramente molto contenta di questo risultato' della finale deglidi calcio ieri a Wembley, con la vittoria dell'Italia sull'Inghilterra. Lo ha riferito oggi il portavoce capo della Commissione Eric Mamer, durante il briefing quotidiano per la stampa a ...... 'Siamo consapevoli di un certo numero di commenti offensivi e razzisti sui social media diretti ad alcuni calciatori dopo la finale degli. Questi insulti sono totalmente inaccettabili, non ...Se controllare ogni accesso a piazza Duomo risulta impossibile, "la cosa che abbiamo fatto, e abbiamo fatto molto bene, è stata di chiudere la Galleria perché l ...Nottata movimentata in tutta Italia per i festeggiamenti della vittoria italiana agli Europei. Ecco cosa è successo ...