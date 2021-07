Euro2020, tifosi inglesi picchiano italiani dopo la finale a Wembley (VIDEO) (Di lunedì 12 luglio 2021) Momenti di panico per alcuni tifosi italiani a Wembley incappati nella furia dei supporters inglesi al termine della finale di Euro 2020, vinta dagli Azzurri ai calci di rigore contro i padroni di casa. In un VIDEO che sta circolando in rete si vedono gruppi di tifosi inglesi che mentre escono dallo stadio prendono a spinte, calci e pugni gli italiani e minacciano gli steward incaricati di far sfollare il pubblico in sicurezza. “Fuck off, fuck off” dice uno degli uomini ripresi mentre tira calci a un ragazzo disteso per terra che e ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 12 luglio 2021) Momenti di panico per alcuniincappati nella furia dei supportersal termine delladi Euro 2020, vinta dagli Azzurri ai calci di rigore contro i padroni di casa. In unche sta circolando in rete si vedono gruppi diche mentre escono dallo stadio prendono a spinte, calci e pugni glie minacciano gli steward incaricati di far sfollare il pubblico in sicurezza. “Fuck off, fuck off” dice uno degli uomini ripresi mentre tira calci a un ragazzo disteso per terra che e ...

