Euro2020 | quanto ha guadagnato l’Italia grazie alla vittoria

Leggi su vesuvius

(Di lunedì 12 luglio 2021)di Mancini si è laureata Campione d’Europa ma a sorridere non sono solo i tifosi ma anche le cassetrionfa a Wembley (Getty Images)Unache fa bene all’umore per chi ama lo sport soprattutto dopo la débâcle del 2017 con la mancata qualificazione al mondiale. Un sorriso per centinaia di migliaia di immigrati nostrani che vivono nel Regno Unito e che hanno vissuto una notte da ‘riscatto sociale’, per i milioni di italiani in tutto il mondo ma anche un toccasana per le casse. Ladegli azzurri di Mancini agli Europei significa anche ...