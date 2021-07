Euro2020, la stampa mondiale celebra l’Italia “Invincibile”. E sul web trionfa Regina Mancini (Di lunedì 12 luglio 2021) La stampa estera celebra l’impresa dell’Italia ad Euro2020. L’Inghilterra e’ costretta ad arrendersi davanti al proprio pubblico e per il quotidiano spagnolo Marca e’ “Wembleyazo” nel ricordo dell’inattesa sconfitta del Brasile contro l’Uruguay nel 1950 al Maracana’. Per “L’Equipe”, invece, l’Italia e’ “Invincibile” mentre la stampa inglese fa fatica a metabolizzare l’ennesima delusione. “Fa male, ma siamo fieri di voi”, scrive il Daily Express fotografando la serata come “troppo crudele”; “Finisce tutto in lacrime” per il Daily Mail, “Oh No!Non di nuovo”, titolo il ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 12 luglio 2021) Laesteral’impresa delad. L’Inghilterra e’ costretta ad arrendersi davanti al proprio pubblico e per il quotidiano spagnolo Marca e’ “Wembleyazo” nel ricordo dell’inattesa sconfitta del Brasile contro l’Uruguay nel 1950 al Maracana’. Per “L’Equipe”, invece,e’ “” mentre lainglese fa fatica a metabolizzare l’ennesima delusione. “Fa male, ma siamo fieri di voi”, scrive il Daily Express fotografando la serata come “troppo crudele”; “Finisce tutto in lacrime” per il Daily Mail, “Oh No!Non di nuovo”, titolo il ...

