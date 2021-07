(Di lunedì 12 luglio 2021) Laesteral’impresa delad. L’Inghilterra e’ costretta ad arrendersi davanti al proprio pubblico e per il quotidiano spagnolo Marca e’ “Wembleyazo” nel ricordo dell’inattesa sconfitta del Brasile contro l’Uruguay nel 1950 al Maracana’. Per “L’Equipe”, invece,e’ “” mentre lainglese fa fatica a metabolizzare l’ennesima delusione. “Fa male, ma siamo fieri di voi”, scrive il Daily Express fotografando la serata come “troppo crudele”; “Finisce tutto in lacrime” per il Daily Mail, “Oh No!Non di nuovo”, titolo il ...

Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? ??? La sintesi della conferenza stampa del capitano Giorgio #Chiellini alla vigilia della Finale di… - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? ??? La sintesi della conferenza stampa del Ct Roberto #Mancini alla vigilia della Finale di #EURO2020… - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? ?? Il viaggio degli #Azzurri verso Londra ?? ?? ??? 18.15 - Conferenza stampa ??????? 19.00 - Rifinitur… - SecolodItalia1 : Euro2020, la stampa mondiale celebra l’Italia “Invincibile”. E su web trionfa Regina Mancini - tubilando12 : In panca uomo di ferro. In conferenza stampa di circostanza. Ma il @robymancio ha anche un'anima! #EURO2020… -

Il titolo più bello della stampa straniera, anche perchè non aspettato, è quello del francese L'Equipe, che scrive a caratteri cubitali per l'Italia Campione d'Europa "Incinvibili". Il "cugini frances ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.