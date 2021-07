Euro 2028 in Italia | Malagò | Parlarne con calma | senza improvvisare

(Di lunedì 12 luglio 2021) Non si è ancora conclusa la festa dell’che ha vinto2020, con gli Azzurri che alle 17 saranno anche ricevuti dal presidente Sergio Mattarella, ma già si pensa al futuro. Non solo il Mondiale...

Ultime Notizie dalla rete : Euro 2028

Gazzetta del Sud

Non si è ancora conclusa la festa dell' Italia che ha vinto2020, con gli Azzurri che alle 17 saranno anche ricevuti dal presidente Sergio Mattarella, ma ...ospitare gli Europei di calcio nel. ...... pari a 400 milioni di. (...) la prima verità è venuta alla luce. Per esempio, solo un terzo ...la maggior parte delle sue centrali termiche nel 2023 e terminare la produzione entro il. Nella ...Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine di un evento a Salone d’Onore del Coni, in merito alla possibilità che l’Italia possa ospitare gli Europei di calcio nel 2028.Neanche il tempo di finire Euro 2020 che la UEFA pensa già al futuro. Come riporta AP News, la federazione europea sta prendendo in considerazione l’ipotesi di allargare il Campionato Europeo a 32 squ ...