Euro 2021, Kate Middleton e il gesto scaramantico che non ha portato bene all’Inghilterra (Di lunedì 12 luglio 2021) Nella giornata di ieri sono andati in onda due appuntamenti fondamentali per lo sport italiano: la finale di Wimbledon di tennis e quella degli Europei di calcio a Wembley. In entrambi i match la famiglia reale è stata presente, vediamo come sono andate le cose. Kate Middleton MADRINA DI WIMBLEDON – La Duchessa di Cambridge L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 12 luglio 2021) Nella giornata di ieri sono andati in onda due appuntamenti fondamentali per lo sport italiano: la finale di Wimbledon di tennis e quella deglipei di calcio a Wembley. In entrambi i match la famiglia reale è stata presente, vediamo come sono andate le cose.MADRINA DI WIMBLEDON – La Duchessa di Cambridge L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Euro 2021 Inglesi poco sportivi: fuga da Wembley, insulti razzisti contro i loro giocatori Nonostante il diffuso apprezzamento ricevuto dai Tre Leoni - tra media e sui social - domenica notte, al termine dell'atto finale di Euro 2020, sono apparsi anche sull'account della Federcalcio ...

Clementino onora Insigne: si tatua 'O tir' a gir' Una promessa è una promessa, chiedete a Clementino . Dopo la grande impresa dell' Italia a Wembley , il rapper campano ha omaggiato il grande amico Lorenzo Insigne con un tatuaggio: sulla sua pelle la ...

Italia campione d'Europa, le pagelle di Euro 2021 degli azzurri Today.it Euro 2020, la finale di Mattarella: “Siamo nelle manone di Donnarumma” Campioni d’Europa!”. SOGNARE – Barella dopo Italia-Inghilterra di Euro2020 attraverso i social ha pubblicato una foto che lo ritrae con la coppa in mano, e un messaggio part ...

Euros: Speranza says fans must respect COVID norms ROME, JUL 12 - Health Minister Roberto Speranza said Monday COVID norms must be respected as Italy fans celebrate its Euro 2020 win. Speaking after thousands of maskless fans danced with joy at the wi ...

