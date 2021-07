Euro 2020, Zenga: “Pickford ha parato due rigori, ma nessuno se lo ricorderà” (Di lunedì 12 luglio 2021) L’ex portiere dell’Inter, Walter Zenga, nel corso di un intervento Sky Sport, ha commentato la vittoria dell’Italia ad Euro 2020, soffermandosi sulla prestazione dell’estremo difensore inglese Jordan Pickford: “Vedi com’è il destino di noi portieri? Pickford ha parato due rigori, come Donnarumma, ma nessuno si ricorderà del fatto che l’inglese ne abbia parati due. E ne ha parato uno difficilissimo. Sono doppiamente contento per Donnarumma: ho sempre detto che avrebbe fatto un grande Europeo, e l’ha ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 luglio 2021) L’ex portiere dell’Inter, Walter, nel corso di un intervento Sky Sport, ha commentato la vittoria dell’Italia ad, soffermandosi sulla prestazione dell’estremo difensore inglese Jordan: “Vedi com’è il destino di noi portieri?hadue, come Donnarumma, masidel fatto che l’inglese ne abbia parati due. E ne hauno difficilissimo. Sono doppiamente contento per Donnarumma: ho sempre detto che avrebbe fatto un grandepeo, e l’ha ...

Advertising

EURO2020 : ?? ???????????????? ??’???????????? ?? ???? Congratulations Italy, EURO 2020 winners ?????? @azzurri | #ITA | #EURO2020 - EURO2020 : Oldest player to score in a EURO final ?? EURO 2020 winner ?? ???? Leonardo Bonucci ?? #EURO2020… - SkySport : ???????????????????? Verso la finale di Euro 2020 ?? Sulle note di “Ma stasera” di @mengonimarco ? ITALIA-INGHILTERRA EURO 20… - FabioBarcellona : Ho seguito per @lUltimoUomo tutto il percorso dell'Italia. Dalla partita vinta in Polonia 1-0 nell'ottobre 2018 è a… - HalaMadrid_202 : RT @EURO2020: ?? Roma heroes ?? EURO 2020 winners ???? Cristante, Spinazzola, and Florenzi ?? #EURO2020 -