Euro 2020, Zayn Malik: 'Italia sporcacciona'. Fedez e Andrea Delogu rispondono così (Di lunedì 12 luglio 2021) non prende benissimo la sconfitta dell'Inghilterra in finale. E con un tweet in Italiano si chiede: ' Perché l'Italia è così sporcacciona? '. Leggi anche > Una provocazione notevole per l'ex One ... Leggi su leggo (Di lunedì 12 luglio 2021) non prende benissimo la sconfitta dell'Inghilterra in finale. E con un tweet inno si chiede: ' Perché l'? '. Leggi anche > Una provocazione notevole per l'ex One ...

Advertising

EURO2020 : ?? ???????????????? ??’???????????? ?? ???? Congratulations Italy, EURO 2020 winners ?????? @azzurri | #ITA | #EURO2020 - EURO2020 : Oldest player to score in a EURO final ?? EURO 2020 winner ?? ???? Leonardo Bonucci ?? #EURO2020… - EURO2020 : ?? EURO 2020 winner ?? Oldest goalscorer in a EURO final ???? Leonardo Bonucci ?? @Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 - sjqasem : RT @EURO2020: ?? EURO 2020 winner ?? Oldest goalscorer in a EURO final ???? Leonardo Bonucci ?? @Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 https://t.… - Mottos18 : RT @NN10ii_: Federico Chiesa - Euro 2020 @federicochiesa -