Euro 2020 | Zayn attacca l’Italia | arriva la risposta pungente della Delogu FOTO

(Di lunedì 12 luglio 2021) Durante la finale diMalik ha lanciato una vera provocazione contro. L’attacco ha portato ad unadi AndreaMalik e Andrea(GettyImages)Ieri è andato in scena l’ultimo atto di questopeoche ha vistotrionfare ai rigori. Come ben sappiamo, le partite si vivono anche sui social. In questo caso tutto è partito daMalik, cantante ed ex membro dei ...

EURO2020 : ?? ???????????????? ??’???????????? ?? ???? Congratulations Italy, EURO 2020 winners ?????? @azzurri | #ITA | #EURO2020 - EURO2020 : Oldest player to score in a EURO final ?? EURO 2020 winner ?? ???? Leonardo Bonucci ?? #EURO2020… - SkySport : ???????????????????? Verso la finale di Euro 2020 ?? Sulle note di “Ma stasera” di @mengonimarco ? ITALIA-INGHILTERRA EURO 20… - CInfotracker : #RT @Adnkronos: L’Italia è campione d’Europa. #Euro2020Final - tsn_albi : RT @EURO2020: ?? ???????????????? ??’???????????? ?? ???? Congratulations Italy, EURO 2020 winners ?????? @azzurri | #ITA | #EURO2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Euro 2020

. Una corona in testa e la coppa nella mano destra: Giorgio Chiellini scende così dal pullman che ha portato la nazionale italiana da Fiumicino al Parco dei Principi, dove gli azzurri faranno ...Ciro Immobile ha festeggiato sui social la vittoria all'Europeo, levandosi anche qualche sassolino dalle scarpe L'Italia trionfa a, battendo in finale ai rigori l'Inghilterra. Grandi festeggiamenti per gli azzurri. Tra i più felici Ciro Immobile, che si è persino sfogato sui social. "Dalle strade di una piccola ...Trombe, cori e fumogeni tricolore nella piazza gremita da romani e non, che si sono riuniti per vedere la partita finale degli europei che ha visto giocare la nazionale italiana contro l’Inghilterra A ...Le vie della capitale invase da caroselli e cortei. (LaPresse) Migliaia di tifosi in delirio a Piazza del Popolo, a Roma, dopo il rigore parato da Gigio Donnarumma che ha regalato all’Italia il trionf ...