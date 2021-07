Euro 2020: tutti pazzi per Gigio Donnarumma. E il mondo celebra l'Italia (Di lunedì 12 luglio 2021) "Donnarummazo en Wembley", titola con un neologismo lo spagnolo AS . Il portiere azzurro ha stregato la stampa Europea con i rigori parati all'Inghilterra, che i sommano a quelli con la Spagna in ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 12 luglio 2021) "zo en Wembley", titola con un neologismo lo spagnolo AS . Il portiere azzurro ha stregato la stampapea con i rigori parati all'Inghilterra, che i sommano a quelli con la Spagna in ...

Advertising

EURO2020 : ?? ???????????????? ??’???????????? ?? ???? Congratulations Italy, EURO 2020 winners ?????? @azzurri | #ITA | #EURO2020 - EURO2020 : Oldest player to score in a EURO final ?? EURO 2020 winner ?? ???? Leonardo Bonucci ?? #EURO2020… - EURO2020 : ?? EURO 2020 winner ?? Oldest goalscorer in a EURO final ???? Leonardo Bonucci ?? @Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 - sportface2016 : #Euro2020 | #Italia Campione d'Europa, il messaggio social di #Nadal: 'Auguri azzurri, bravi' #ITAENG - _CarlottaMiller : RT @LaStampa: Funzionario Oms guarda la finale di Euro 2020 e twitta: “Devastante contagio in diretta” -