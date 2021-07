Euro 2020 – Tiri Mancini | Altro che ‘british style’ | capisco la frustrazione degli inglesi ma non la villanìa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 luglio 2021) Per secoli ci hanno propinato l’emerita balla del “british style”. Come scrisse Melchiorre Gioia all’inizio del suo “Nuovo galateo”, un frutto selvatico nasce talvolta tra le spine, “ed amaro riesce od insipido al palato”. Ma l’innesto e la coltura lo spogliano delle spine, “e dolce lo rendono e saporito”. Metafora della civilizzazione. Domenica sera, invece, a Wembley e dintorni glisi sono dimostrati rozzi e villani. Ed anche peggio. Sull’account del diciannovenne Bukayo Saka, reo – agli occhi dei tifosi – di aver sbagliato il rigore decisivo, sono piovuti disgustosi insulti razzisti, “go back to Nigeria”, “get out my country” e via col miserabile repertorio ...