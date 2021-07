Euro 2020, stampa inglese: “L’Italia prolunga i 55 anni di dolore” (Di lunedì 12 luglio 2021) Tanta è la gioia delL’Italia, tanta è la delusione dell’Inghilterra. “Tutto finisce in lacrime“, scrive il Daily Mail in prima pagina dell’edizione online di lunedì 12 luglio, all’indomani della sconfitta della nazionale inglese da parte degli Azzurri. “L’Italia prolunga i 55 anni di dolore dei Tre Leoni” scrive ancora il tabloid britannico, che cerca di consolare i tifosi: “La sconfitta ai rigori è stata mitigata dalla soddisfazione che l’Inghilterra ha raggiunto la sua prima finale importante dopo la vittoria della Coppa del Mondo del 1966“. Magra consolazione però per ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 luglio 2021) Tanta è la gioia del, tanta è la delusione dell’Inghilterra. “Tutto finisce in lacrime“, scrive il Daily Mail in prima pagina dell’edizione online di lunedì 12 luglio, all’indomani della sconfitta della nazionaleda parte degli Azzurri. “i 55didei Tre Leoni” scrive ancora il tabloid britco, che cerca di consolare i tifosi: “La sconfitta ai rigori è stata mitigata dalla soddisfazione che l’Inghilterra ha raggiunto la sua prima finale importante dopo la vittoria della Coppa del Mondo del 1966“. Magra consolazione però per ...

