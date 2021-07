EURO 2020. Spunta la petizione inglese per rigiocare la finale Italia-Inghilterra: “Match scorretto” (Di lunedì 12 luglio 2021) L’Italia, nella serata di ieri, ha vinto gli EUROpei e per tutto lo stivale è stata una notte magica di festa. Tuttavia gli inglesi, fin troppo convinti di vincere prima ancora che iniziasse la competizione, non hanno preso per niente bene la sconfitta. Prima si son tolti le medaglie del secondo posto, e adesso da un po’ di ore, gira sul web una petizione per rigiocare la finale. La petizione “Il Match dell’11/07/2021 non è stato affatto corretto. Dopo che l’Italia ha ricevuto solo un cartellino giallo per aver trascinato i giocatori ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 luglio 2021) L’, nella serata di ieri, ha vinto glipei e per tutto lo stivale è stata una notte magica di festa. Tuttavia gli inglesi, fin troppo convinti di vincere prima ancora che iniziasse la com, non hanno preso per niente bene la sconfitta. Prima si son tolti le medaglie del secondo posto, e adesso da un po’ di ore, gira sul web unaperla. La“Ildell’11/07/2021 non è stato affatto corretto. Dopo che l’ha ricevuto solo un cartellino giallo per aver trascinato i giocatori ...

