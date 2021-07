Euro 2020, razzismo contro giocatori diventa caso politico (Di lunedì 12 luglio 2021) diventano un caso politico in Gran Bretagna i commenti razzisti contro i giocatori dell’Inghilterra pubblicati dai tifosi sui social dopo la sconfitta con l’Italia ieri sera a Wembley. Il leader del Labour, Keir Starmer ha denunciato che la questione “investe la leadership”. “Temo proprio che il Premier non abbia superato la prova di leadership perché qualsiasi cosa dica oggi sul razzismo, aveva avuto una scelta semplice, all’inizio di questo campionato, dopo i fischi a coloro che si inginocchiavano. Il Primo ministro non è riuscito allora a denunciarlo. Le azioni, e mancate azioni, dei ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 12 luglio 2021)no unin Gran Bretagna i commenti razzistidell’Inghilterra pubblicati dai tifosi sui social dopo la sconfitta con l’Italia ieri sera a Wembley. Il leader del Labour, Keir Starmer ha denunciato che la questione “investe la leadership”. “Temo proprio che il Premier non abbia superato la prova di leadership perché qualsiasi cosa dica oggi sul, aveva avuto una scelta semplice, all’inizio di questo campionato, dopo i fischi a coloro che si inginocchiavano. Il Primo ministro non è riuscito allora a denunciarlo. Le azioni, e mancate azioni, dei ...

Advertising

EURO2020 : ?? ???????????????? ??’???????????? ?? ???? Congratulations Italy, EURO 2020 winners ?????? @azzurri | #ITA | #EURO2020 - EURO2020 : Oldest player to score in a EURO final ?? EURO 2020 winner ?? ???? Leonardo Bonucci ?? #EURO2020… - EURO2020 : ?? EURO 2020 winner ?? Oldest goalscorer in a EURO final ???? Leonardo Bonucci ?? @Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 - junmeism : RT @OizaQueensday: Comunque gli afro-britannici hanno paura di uscire di casa al momento per il modo in cui stanno trattando i calciatori S… - takita_92 : RT @ImpressionistAL: DeNiro, Pesci, Pacino, Soprano & Vito Corleone reaction to Italy reaching the Euro 2020 final. ???? -