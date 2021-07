Euro 2020 | Piazza Venezia bloccata da tifosi Ecco il momento della vittoria dell’Italia | il boato di gioia | poi inizia la festa

(Di lunedì 12 luglio 2021) Al termine dei rigori che hanno permesso all’Italia di laurearsi campione d’pa, a Roma isi sono riversati a. Trombe, cori e fumogeni tricolore nellagremita da romani e non, che si sono riuniti per vedere la partita finale deglipei che ha visto giocare la nazionale italiana contro l’Inghilterra. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

EURO2020 : ?? ???????????????? ??’???????????? ?? ???? Congratulations Italy, EURO 2020 winners ?????? @azzurri | #ITA | #EURO2020 - EURO2020 : Oldest player to score in a EURO final ?? EURO 2020 winner ?? ???? Leonardo Bonucci ?? #EURO2020… - SkySport : ???????????????????? Verso la finale di Euro 2020 ?? Sulle note di “Ma stasera” di @mengonimarco ? ITALIA-INGHILTERRA EURO 20… - Cote1119 : RT @EURO2020: ?? ???????????????? ??’???????????? ?? ???? Congratulations Italy, EURO 2020 winners ?????? @azzurri | #ITA | #EURO2020 - tonitoheredia7 : RT @EURO2020: ?? ???????????????? ??’???????????? ?? ???? Congratulations Italy, EURO 2020 winners ?????? @azzurri | #ITA | #EURO2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Euro 2020

L'Europa si colora d'azzurro! Un trionfo meritatissimo quello dell'Italia, che torna a vincere un Europeo a 53 anni dall'ultima volta, ma soprattutto rialza la testa dopo un anno e mezzo ...In Italia si celebra così la vittoria adegli Azzurri. I titoli delle testate vanno dal "Troppo Bello" della Gazzetta dello Sport al "Siamo solo noi!" di Tuttosport , passando per "L'Europa ...Inghilterra battuta allo statdio di Wembley per 4 a 3 ai calci di rigore. La gioia "Grande riconoscenza a Roberto #Mancini e ai nostri giocatori ...ROMA (attualità) - La Capitale questa mattina attende il ritorno della nazionale ilmamilio.it La nazionale italiana di calcio è campione d’Europa. Battuta l’Inghilterra ai rigori nella finale di Wembl ...