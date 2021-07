Euro 2020: Milano, 15 feriti, tre gravi, per bomba carta nei festeggiamenti (Di lunedì 12 luglio 2021) A provocare i feriti lo scoppio di una bomba carta tra la folla, i soccorsi - esclusi i più gravi - presentano ferite lacero contuse L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 12 luglio 2021) A provocare ilo scoppio di unatra la folla, i soccorsi - esclusi i più- presentano ferite lacero contuse L'articolo proviene da Firenze Post.

