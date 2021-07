Euro 2020, manna per il brand Italia da un punto di Pil. Borsa farà +3% (Di lunedì 12 luglio 2021) Roberto Mancini e i suoi ragazzi riportano in alto il valore calcistico del brand Italia. Ma cosa può significare il trionfo di Wembley in termini di impatto su un Prodotto interno lordo che vive una fase di rimbalzo dopo il profondo rosso da -8,9% nel 2020? Le riaperture ormai generalizzate e il clima di fiducia, al netto dei rischi legati alla variante Delta, dovrebbero spingere quest’anno la crescita verso un livello vicino al 5%. Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 12 luglio 2021) Roberto Mancini e i suoi ragazzi riportano in alto il valore calcistico del. Ma cosa può significare il trionfo di Wembley in termini di impatto su un Prodotto interno lordo che vive una fase di rimbalzo dopo il profondo rosso da -8,9% nel? Le riaperture ormai generalizzate e il clima di fiducia, al netto dei rischi legati alla variante Delta, dovrebbero spingere quest’anno la crescita verso un livello vicino al 5%. Segui su affarni.it

