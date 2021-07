Euro 2020, Luca Parmitano riempito d’insulti: cosa ha fatto? (Di lunedì 12 luglio 2021) L’astronauta italiano Luca Parmitano è stato inondato dagli insulti durante la finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. Il motivo? Una gaffe che ha fatto infuriare tutti. Luca Parmitano (Getty Images)L’inizio della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra è stata tutt’altro semplice per la nazionale del Commissario Tecnico Roberto Mancini. Dopo soli 2 minuti dal fischio d’inizio, Donnarumma è stato battuto da Shaw. Mentre gli inglesi esultavano, gli italiani sono rimasti spiazzati. Mentre sui social c’era chi ... Leggi su chenews (Di lunedì 12 luglio 2021) L’astronauta italianoè stato inondato dagli insulti durante la finale ditra Italia e Inghilterra. Il motivo? Una gaffe che hainfuriare tutti.(Getty Images)L’inizio della finale ditra Italia e Inghilterra è stata tutt’altro semplice per la nazionale del Commissario Tecnico Roberto Mancini. Dopo soli 2 minuti dal fischio d’inizio, Donnarumma è stato battuto da Shaw. Mentre gli inglesi esultavano, gli italiani sono rimasti spiazzati. Mentre sui social c’era chi ...

Advertising

EURO2020 : ?? ???????????????? ??’???????????? ?? ???? Congratulations Italy, EURO 2020 winners ?????? @azzurri | #ITA | #EURO2020 - EURO2020 : Oldest player to score in a EURO final ?? EURO 2020 winner ?? ???? Leonardo Bonucci ?? #EURO2020… - EURO2020 : ?? EURO 2020 winner ?? Oldest goalscorer in a EURO final ???? Leonardo Bonucci ?? @Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 - robertopontillo : RT @tvblogit: Euro 2020, la Rai omaggia l’Italia campione d’Europa: diretta dal Quirinale e speciale Techetechetè - laibimuj83 : RT @EURO2020: ?? ???????????????? ??’???????????? ?? ???? Congratulations Italy, EURO 2020 winners ?????? @azzurri | #ITA | #EURO2020 -