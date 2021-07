Euro 2020, lo spagnolo Pedri nominato miglior giovane del torneo (Di lunedì 12 luglio 2021) Gli Osservatori Tecnici dell’Uefa hanno nominato Pedri miglior giovane di Euro 2020. Il talentuoso centrocampista spagnolo ha dimostrato valore tecnico e abnegazione per la causa iberica, sebbene il percorso della Roja sia terminato in semifinale. Il successo dell’Italia nei confronti proprio della Spagna non ha però sminuito la valenza delle prestazioni del gioiello di proprietà del Barcellona, brillante nei vari match della competizione continentale e sempre tra i migliori in campo. Pedri raccoglie dunque l’eredità di Renato Sanches, ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 luglio 2021) Gli Osservatori Tecnici dell’Uefa hannodi. Il talentuoso centrocampistaha dimostrato valore tecnico e abnegazione per la causa iberica, sebbene il percorso della Roja sia terminato in semifinale. Il successo dell’Italia nei confronti proprio della Spagna non ha però sminuito la valenza delle prestazioni del gioiello di proprietà del Barcellona, brillante nei vari match della competizione continentale e sempre tra ii in campo.raccoglie dunque l’eredità di Renato Sanches, ...

Advertising

EURO2020 : ?? ???????????????? ??’???????????? ?? ???? Congratulations Italy, EURO 2020 winners ?????? @azzurri | #ITA | #EURO2020 - EURO2020 : Oldest player to score in a EURO final ?? EURO 2020 winner ?? ???? Leonardo Bonucci ?? #EURO2020… - EURO2020 : ?? Roma heroes ?? EURO 2020 winners ???? Cristante, Spinazzola, and Florenzi ?? #EURO2020 - DCiamei : #Pique un patriottico VAFFANCULO #Euro2020Final #EURO2020 - MbinTalal : Euro 2020 and Copa America Best Combined 11 -