Euro 2020, lo show degli Azzurri per le strade di Roma: la sfilata in pullman accompagnata dal corteo di tifosi (Di lunedì 12 luglio 2021) Cori, tricolori e striscioni: oltre un migliaio tifosi hanno atteso l 'arrivo della Nazionale a bordo del pullman scoperto partito da Palazzo Chigi dopo l'incontro con il premier Draghi e quello con ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 12 luglio 2021) Cori, tricolori e striscioni: oltre un migliaiohanno atteso l 'arrivo della Nazionale a bordo delscoperto partito da Palazzo Chigi dopo l'incontro con il premier Draghi e quello con ...

Advertising

EURO2020 : ?? ???????????????? ??’???????????? ?? ???? Congratulations Italy, EURO 2020 winners ?????? @azzurri | #ITA | #EURO2020 - EURO2020 : Oldest player to score in a EURO final ?? EURO 2020 winner ?? ???? Leonardo Bonucci ?? #EURO2020… - EURO2020 : ?? EURO 2020 winner ?? Oldest goalscorer in a EURO final ???? Leonardo Bonucci ?? @Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 - sjqasem : RT @EURO2020: ?? EURO 2020 winner ?? Oldest goalscorer in a EURO final ???? Leonardo Bonucci ?? @Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 https://t.… - Mottos18 : RT @NN10ii_: Federico Chiesa - Euro 2020 @federicochiesa -