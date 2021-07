Euro 2020, l’Italia è sul tetto dell’Europa: l’orgoglio degli azzurri da Giorgio Chiellini a Federico Chiesa [FOTO] (Di lunedì 12 luglio 2021) Sotto il cielo di Wembley si sventola il tricolore e tutta l’Europa si tinge di azzurro. l’Italia ha vinto gli Europei 2020 e non c’è nessuno che non urla ancora ce lo meritiamo. Lo aveva gridato Gabriele Corsi più di un mese fa per gli Eurovision Song Contest 2021, quando i Maneskin con il brano … L'articolo Euro 2020, l’Italia è sul tetto dell’Europa: l’orgoglio degli azzurri da Giorgio Chiellini a Federico ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 12 luglio 2021) Sotto il cielo di Wembley si sventola il tricolore e tutta l’pa si tinge di azzurro.ha vinto glipeie non c’è nessuno che non urla ancora ce lo meritiamo. Lo aveva gridato Gabriele Corsi più di un mese fa per glivision Song Contest 2021, quando i Maneskin con il brano … L'articoloè suldell’pa:da...

EURO2020 : ?? ???????????????? ??’???????????? ?? ???? Congratulations Italy, EURO 2020 winners ?????? @azzurri | #ITA | #EURO2020 - EURO2020 : Oldest player to score in a EURO final ?? EURO 2020 winner ?? ???? Leonardo Bonucci ?? #EURO2020… - EURO2020 : ?? EURO 2020 winner ?? Oldest goalscorer in a EURO final ???? Leonardo Bonucci ?? @Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 - dolcementecaty : RT @RDS_official: La telefonata di Federico Chiesa alla mamma subito dopo la vittoria: 'Ti amo, mamma' ?? - Al3ssi48 : RT @webbohit: L’Italia vince ad Euro 2020, ecco i 10 meme e video più divertenti e virali sui social! #ItsComingRome -