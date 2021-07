Euro 2020, le immagini indimenticabili: da Wembley al Quirinale (Di lunedì 12 luglio 2021) Ci sono decine di momenti toccanti in questo mese di Euro 2020. L’ultimo è arrivato al Quirinale. Giorgio Chiellini, che da ieri non si separa dalla coppa, ha fatto una dedica bellissima: «Vorremmo dedicare questa vittoria a Davide Astori, che ho conosciuto e che avremmo voluto qui con noi oggi». Davide Astori, capitano della Fiorentina, è morto il 4 marzo del 2018 e ha conosciuto o ha giocato con tanti dei campioni europei di questo giugno 2021. Leggi su vanityfair (Di lunedì 12 luglio 2021) Ci sono decine di momenti toccanti in questo mese di Euro 2020. L’ultimo è arrivato al Quirinale. Giorgio Chiellini, che da ieri non si separa dalla coppa, ha fatto una dedica bellissima: «Vorremmo dedicare questa vittoria a Davide Astori, che ho conosciuto e che avremmo voluto qui con noi oggi». Davide Astori, capitano della Fiorentina, è morto il 4 marzo del 2018 e ha conosciuto o ha giocato con tanti dei campioni europei di questo giugno 2021.

EURO2020 : ?? ???????????????? ??’???????????? ?? ???? Congratulations Italy, EURO 2020 winners ?????? @azzurri | #ITA | #EURO2020 - EURO2020 : Oldest player to score in a EURO final ?? EURO 2020 winner ?? ???? Leonardo Bonucci ?? #EURO2020… - EURO2020 : ?? Roma heroes ?? EURO 2020 winners ???? Cristante, Spinazzola, and Florenzi ?? #EURO2020 - alechers : RT @EURO2020: ?? Roma heroes ?? EURO 2020 winners ???? Cristante, Spinazzola, and Florenzi ?? #EURO2020 - LUCARAIMO1 : RT @notiziedalraimo: L'INTERVENTO DI #GRAVINA: NUOVO UMANESIMO DEL #CALCIO Segui la Diretta -