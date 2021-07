Euro 2020, l’arrivo degli Azzurri a Fiumicino. L’urlo dalla pista: «Daje Roberto, grande Mancio» – Il video (Di lunedì 12 luglio 2021) Accolta sia dai giornalisti che dai dipendenti dell’aeroporto di Fiumicino, i la Nazionale italiana è atterrata nello scalo .di Fiumicino. Una sfilata tra selfie e interviste, con il capitano Giorgio Chiellini e il tecnico Roberto Mancini a guidare la fila azzurra che scende dall’aereo. Subito alle loro spalle, il presidente della Federazione italiana giuoco calcio, Gabriele Gravina. «Daje Roberto, grande Mancio», gridano dalla pista di atterraggio, incitando il ct della Nazionale a sollevare la coppa vinta nella finale di ... Leggi su open.online (Di lunedì 12 luglio 2021) Accolta sia dai giornalisti che dai dipendenti dell’aeroporto di, i la Nazionale italiana è atterrata nello scalo .di. Una sfilata tra selfie e interviste, con il capitano Giorgio Chiellini e il tecnicoMancini a guidare la fila azzurra che scende dall’aereo. Subito alle loro spalle, il presidente della Federazione italiana giuoco calcio, Gabriele Gravina. «», gridanodi atterraggio, incitando il ct della Nazionale a sollevare la coppa vinta nella finale di ...

