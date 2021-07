Euro 2020, la telecronista Katia Serra: ‘Da lunedì disoccupata’ (Di lunedì 12 luglio 2021) Katia Serra è stata, insieme a Stefano Bizzotto, la voce della finale degli Europei di calcio. Katia ha accompagnato con il suo commento tecnico durante tutta la partita tra Italia e Inghilterra. LEGGI ANCHE:– ‘Italia sporcacciona’, il cantante inglese critica la nazionale italiana: Fedez risponde alla polemica È stata la prima volta in assoluto di una telecronista donna in una finale degli azzurri. Intervistata da La Repubblica, la telecronista ha parlato del suo ruolo e di essere subentrata in corsa. Alberto Rimedio è rimasto bloccato a causa del Covid, così ... Leggi su funweek (Di lunedì 12 luglio 2021)è stata, insieme a Stefano Bizzotto, la voce della finale deglipei di calcio.ha accompagnato con il suo commento tecnico durante tutta la partita tra Italia e Inghilterra. LEGGI ANCHE:– ‘Italia sporcacciona’, il cantante inglese critica la nazionale italiana: Fedez risponde alla polemica È stata la prima volta in assoluto di unadonna in una finale degli azzurri. Intervistata da La Repubblica, laha parlato del suo ruolo e di essere subentrata in corsa. Alberto Rimedio è rimasto bloccato a causa del Covid, così ...

