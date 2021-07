Euro 2020, la maledizione di Southgate: gli è successo di nuovo (VIDEO) (Di lunedì 12 luglio 2021) Coincidenza incredibile per l’allenatore dell’Inghilterra ad Euro 2020. Per Gareth Southgate si è ripetuta la stessa situazione di venticinque anni fa. Gareth Southgate (Getty Images)L’Inghilterra non ce l’ha fatta. Nonostante Boris Johnson aveva proclamato festa nazionale nella giornata di lunedì 12 luglio ed i festeggiamenti erano già partiti dopo la vittoria contro la Danimarca, la squadra di Gareth Southgate si è dovuta arrendere agli azzurri di Roberto Mancini. Per la seconda volta nella storia, l’Italia si è laureata campione d’Europa. L’ultima volta era ... Leggi su chenews (Di lunedì 12 luglio 2021) Coincidenza incredibile per l’allenatore dell’Inghilterra ad. Per Garethsi è ripetuta la stessa situazione di venticinque anni fa. Gareth(Getty Images)L’Inghilterra non ce l’ha fatta. Nonostante Boris Johnson aveva proclamato festa nazionale nella giornata di lunedì 12 luglio ed i festeggiamenti erano già partiti dopo la vittoria contro la Danimarca, la squadra di Garethsi è dovuta arrendere agli azzurri di Roberto Mancini. Per la seconda volta nella storia, l’Italia si è laureata campione d’pa. L’ultima volta era ...

