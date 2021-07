Euro 2020, la lettera di un bambino di 9 anni a Rashford dopo il rigore sbagliato contro l’Italia: «Sarai sempre un eroe» (Di lunedì 12 luglio 2021) dopo la sconfitta dell’Inghilterra contro l’Italia nella finale di Euro 2020, in Inghilterra continuano a piovere insulti razzisti contro Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka, i tre giocatori che hanno sbagliato i rigori decisivi durante la finale di Wembley. Ma c’è anche chi esprime supporto ai tre giocatori, condannando le frasi razziste e assolvendo i tre giovani calciatori per i mancati gol. Ma non solo. Tra i supporter dei tre c’è anche Dexter Rosier, un bambino di nove anni che ha voluto scrivere una ... Leggi su open.online (Di lunedì 12 luglio 2021)la sconfitta dell’Inghilterranella finale di, in Inghilterra continuano a piovere insulti razzistiMarcus, Jadon Sancho e Bukayo Saka, i tre giocatori che hannoi rigori decisivi durante la finale di Wembley. Ma c’è anche chi esprime supporto ai tre giocatori, condannando le frasi razziste e assolvendo i tre giovani calciatori per i mancati gol. Ma non solo. Tra i supporter dei tre c’è anche Dexter Rosier, undi noveche ha voluto scrivere una ...

Advertising

EURO2020 : ?? ???????????????? ??’???????????? ?? ???? Congratulations Italy, EURO 2020 winners ?????? @azzurri | #ITA | #EURO2020 - EURO2020 : Oldest player to score in a EURO final ?? EURO 2020 winner ?? ???? Leonardo Bonucci ?? #EURO2020… - EURO2020 : ?? Roma heroes ?? EURO 2020 winners ???? Cristante, Spinazzola, and Florenzi ?? #EURO2020 - dori_hoxhaaa : RT @FredMosby_: Berrettini il 27° della nazionale azzurra di Euro 2020 - Punjabi_Mou : RT @roma_comps: Leonardo Spinazzola-Euro 2020 -