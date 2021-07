Euro 2020, la gioia di Berrettini allo stadio (insieme alla fidanzata) dopo la sconfitta a Wimbledon contro Djokovic – Video (Di lunedì 12 luglio 2021) “Mi sa che abbiamo vinto, ragazzi”. Esulta così Matteo Berrettini per la vittoria dell’Italia, che si è laureata campione d’Europa battendo l’Inghilterra, insieme alla fidanzata, anch’ella tennista, Ajla Tomljanovi?. A poche ore dalla sua sconfitta contro Djokovic, il tennista era a Wembley per fare il tifo per gli azzurri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) “Mi sa che abbiamo vinto, ragazzi”. Esulta così Matteoper la vittoria dell’Italia, che si è laureata campione d’pa battendo l’Inghilterra,, anch’ella tennista, Ajla Tomljanovi?. A poche ore dsua, il tennista era a Wembley per fare il tifo per gli azzurri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

EURO2020 : ?? ???????????????? ??’???????????? ?? ???? Congratulations Italy, EURO 2020 winners ?????? @azzurri | #ITA | #EURO2020 - EURO2020 : Oldest player to score in a EURO final ?? EURO 2020 winner ?? ???? Leonardo Bonucci ?? #EURO2020… - SkySport : ???????????????????? Verso la finale di Euro 2020 ?? Sulle note di “Ma stasera” di @mengonimarco ? ITALIA-INGHILTERRA EURO 20… - blumoonliight : RT @OizaQueensday: Comunque gli afro-britannici hanno paura di uscire di casa al momento per il modo in cui stanno trattando i calciatori S… - Marylena_88 : RT @sportmediaset: Italia, #Donnarumma eletto miglior giocatore dell'Europeo. #SportMediaset -