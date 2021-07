Euro 2020, la festa dei tifosi scozzesi per la vittoria dell’Italia contro l’Inghilterra – Il video (Di lunedì 12 luglio 2021) Gli scozzesi hanno celebrato tantissimo la vittoria dell’Italia in finale di Euro 2020 contro l’Inghilterra. Dopo il fischio finale, infatti, in migliaia si sono riversati nelle strade della Scozia per festeggiare insieme ai tifosi italiani presenti nel Paese. Mentre i media scozzesi tributavano la coppa conquistata dagli Azzurri a Wembley, nel cuore di Glasgow, a George Square, gruppi di tifosi scozzesi hanno iniziato a cantare e a sbandierare il tricolore per il successo della Nazionale ... Leggi su open.online (Di lunedì 12 luglio 2021) Glihanno celebrato tantissimo lain finale di. Dopo il fischio finale, infatti, in migliaia si sono riversati nelle strade della Scozia per festeggiare insieme aiitaliani presenti nel Paese. Mentre i mediatributavano la coppa conquistata dagli Azzurri a Wembley, nel cuore di Glasgow, a George Square, gruppi dihanno iniziato a cantare e a sbandierare il tricolore per il successo della Nazionale ...

