Euro 2020, Josè Mourinho: "Povero Saka, un giocatore esperto s'è rifiutato di tirare il rigore" (Di lunedì 12 luglio 2021) “Penso che sia troppo per un ragazzino avere tutto sulle spalle in quel momento”. José Mourinho, allenatore della Roma, attacca la scelta dei rigoristi inglesi nella finale contro l’Italia: a condannare i ‘Tre Leoni’, è stato l’errore del 19enne Saka. “Tante volte succede che i giocatori che dovrebbero esserci non ci sono, i giocatori che dovrebbero esserci scappano dalle responsabilità”, ha spiegato il portoghese a ‘TalkSport’. “In questa situazione, dov’era Raheem Sterling? Dov’era John Stones? Dov’era Luke Shaw? Perché Jordan Henderson o Kyle Walker non sono rimasti in campo? Per Saka avere sulle spalle il destino di un Paese... penso ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 12 luglio 2021) “Penso che sia troppo per un ragazzino avere tutto sulle spalle in quel momento”. José, allenatore della Roma, attacca la scelta dei rigoristi inglesi nella finale contro l’Italia: a condannare i ‘Tre Leoni’, è stato l’errore del 19enne. “Tante volte succede che i giocatori che dovrebbero esserci non ci sono, i giocatori che dovrebbero esserci scappano dalle responsabilità”, ha spiegato il portoghese a ‘TalkSport’. “In questa situazione, dov’era Raheem Sterling? Dov’era John Stones? Dov’era Luke Shaw? Perché Jordan Henderson o Kyle Walker non sono rimasti in campo? Peravere sulle spalle il destino di un Paese... penso ...

Advertising

EURO2020 : ?? ???????????????? ??’???????????? ?? ???? Congratulations Italy, EURO 2020 winners ?????? @azzurri | #ITA | #EURO2020 - EURO2020 : Oldest player to score in a EURO final ?? EURO 2020 winner ?? ???? Leonardo Bonucci ?? #EURO2020… - EURO2020 : ?? EURO 2020 winner ?? Oldest goalscorer in a EURO final ???? Leonardo Bonucci ?? @Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 - bagusaryadana : RT @EURO2020: ?? EURO 2020 winner ?? Oldest goalscorer in a EURO final ???? Leonardo Bonucci ?? @Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 https://t.… - dubitoditutto : RT @kintsvkuroi: cercando “euro 2020” su google escono i fuochi d’artificio con i colori della bandiera italiana -