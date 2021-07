Euro 2020 – Italia, la telefonata di Chiesa: “Chiama mamma” | VIDEO (Di lunedì 12 luglio 2021) La mamma è sempre la mamma. Federico Chiesa lo sa e avvia la telefonata con il comando vocale del suo smartphone a fine partita Leggi su pianetamilan (Di lunedì 12 luglio 2021) Laè sempre la. Federicolo sa e avvia lacon il comando vocale del suo smartphone a fine partita

Advertising

EURO2020 : ?? ???????????????? ??’???????????? ?? ???? Congratulations Italy, EURO 2020 winners ?????? @azzurri | #ITA | #EURO2020 - EURO2020 : Oldest player to score in a EURO final ?? EURO 2020 winner ?? ???? Leonardo Bonucci ?? #EURO2020… - EURO2020 : ?? Roma heroes ?? EURO 2020 winners ???? Cristante, Spinazzola, and Florenzi ?? #EURO2020 - liberenotizie : Euro 2020, Figliuolo: 'Vittoria italiani iniezione di fiducia'. Adnkronos - ultimora - Marcellominoia1 : RT @GoalItalia: ?? PER DAVIDE ?? L'Italia trionfa ad Euro 2020 con Astori nel cuore ?????? -