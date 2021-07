Euro 2020, Italia-Inghilterra: l’invasione che non vi hanno mostrato (VIDEO) (Di lunedì 12 luglio 2021) Attimi di ansia durante Italia-Inghilterra, quando uno zelante invasore ha cominciato a dribblare tutti gli steward presenti in campo. Adam Harison, invasore nella finale di Euro 2020 Italia-Inghilterra (GettyImages)La finale di Euro 2020 è stata sconquassata improvvisamente dall’arrivo di un invasore. A differenza del passato però le telecamere non hanno indugiato più di tanto su questa persona che ha destato non poca preoccupazione agli steward. In particolare, munito di maglietta rossa, ha provato a fare il torero con le persone che ... Leggi su chenews (Di lunedì 12 luglio 2021) Attimi di ansia durante, quando uno zelante invasore ha cominciato a dribblare tutti gli steward presenti in campo. Adam Harison, invasore nella finale di(GettyImages)La finale diè stata sconquassata improvvisamente dall’arrivo di un invasore. A differenza del passato però le telecamere nonindugiato più di tanto su questa persona che ha destato non poca preoccupazione agli steward. In particolare, munito di maglietta rossa, ha provato a fare il torero con le persone che ...

