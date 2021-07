Euro 2020 | Italia campione | esultano anche i Palazzi del potere

Advertising

EURO2020 : ?? ???????????????? ??’???????????? ?? ???? Congratulations Italy, EURO 2020 winners ?????? @azzurri | #ITA | #EURO2020 - SkySport : ???????????????????? Verso la finale di Euro 2020 ?? Sulle note di “Ma stasera” di @mengonimarco ? ITALIA-INGHILTERRA EURO 20… - sportface2016 : Allarme a #Wembley: si teme l'invasione di formiche volanti durante #ItaliaInghilterra - campochiarenti : RT @Paul_J_Mather: Euro 2020 forza Azzurri @artdoc07 @JohnMFodera @campochiarenti - Dalla_SerieA : Euro 2020, Mancini: “Siamo stati bravi, abbiamo preso un gol e poi dominato la partita” - -

Ultime Notizie dalla rete : Euro 2020

L'Italia è campione d'Europa. Una vittoria incredibile degli uomini di Mancini che hanno battuto nella finalissima di Wembley l'Inghilterra di Southgate dopo i calci di rigore. E sui social è festa ...ROMA - Dopo una vigilia infinita, più di 120' vissuti con il cuore in gola e un'altalena di emozioni nella ' lotteria ' dei rigori ci ha pensato Gigi Donnarumma a far esplodere la festa in tutta ...Leo segna anche il gol che ci regala i supplementari: poi trasforma il rigore. Con Giorgio fa un argine che sembra invalicabile per gli inglesi ...Per l'Italia campione d'Europa 2020 anche i Palazzi del potere, Quirinale e Palazzo Chigi, lasciano da parte l'aplomb consueto e esultano con gli italiani euro-2020-italia-campione-esultano-anche-i-pa ...