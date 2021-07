Euro 2020, Immobile sotto accusa | Quante bocciature pesanti (Di lunedì 12 luglio 2021) L’Italia sale sul tetto d’Europa ma piovono le critiche per le prestazioni di Ciro Immobile: “Una palla al piede” Ancora è difficile da realizzare l’impresa messa a segno dall’Italia a… L'articolo Euro 2020, Immobile sotto accusa Quante bocciature pesanti è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 12 luglio 2021) L’Italia sale sul tetto d’pa ma piovono le critiche per le prestazioni di Ciro: “Una palla al piede” Ancora è difficile da realizzare l’impresa messa a segno dall’Italia a… L'articoloè stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

EURO2020 : ?? ???????????????? ??’???????????? ?? ???? Congratulations Italy, EURO 2020 winners ?????? @azzurri | #ITA | #EURO2020 - EURO2020 : Oldest player to score in a EURO final ?? EURO 2020 winner ?? ???? Leonardo Bonucci ?? #EURO2020… - EURO2020 : ?? Roma heroes ?? EURO 2020 winners ???? Cristante, Spinazzola, and Florenzi ?? #EURO2020 - antonellaa262 : L’Italia di Roberto Mancini sul gradino più alto del podio a Euro 2020: trionfano lo spirito di gruppo e la capacit… - Curry_Kliq : RT @EURO2020: ?? Roma heroes ?? EURO 2020 winners ???? Cristante, Spinazzola, and Florenzi ?? #EURO2020 -