Euro 2020, il video dei tifosi inglesi che attendono gli italiani per picchiarli? No! Erano tifosi inglesi (Di lunedì 12 luglio 2021) Circola un video in cui vengono mostrate scene di violenza presso lo stadio Wembley di Londra, ma con una narrazione completamente sbagliata da parte di alcuni utenti e media. Secondo il canale FFTB Kenya e Vin Nair, giusto per citarne due esempi, il video mostrerebbe dei tifosi italiani presi d’assalto da quelli inglesi dopo la sconfitta nella finale. FFTB Kenya titola «England fans beating Italian fans after England Euros2020 lose to Italy», mentre l’account Twitter Italian News scrive: «Che schifo: alcuni ... Leggi su open.online (Di lunedì 12 luglio 2021) Circola unin cui vengono mostrate scene di violenza presso lo stadio Wembley di Londra, ma con una narrazione completamente sbagliata da parte di alcuni utenti e media. Secondo il canale FFTB Kenya e Vin Nair, giusto per citarne due esempi, ilmostrerebbe deipresi d’assalto da quellidopo la sconfitta nella finale. FFTB Kenya titola «England fans beating Italian fans after Englandlose to Italy», mentre l’account Twitter Italian News scrive: «Che schifo: alcuni ...

