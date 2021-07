Euro 2020, i giocatori neri dell’Inghilterra coperti di insulti razzisti dopo aver sbagliato i rigori. Johnson: «Devono essere trattati da eroi» (Di lunedì 12 luglio 2021) Il premier britannico Boris Johnson denuncia oggi insulti razzisti nei confronti dei giocatori inglesi dopo la sconfitta di ieri contro l’Italia all’Europeo 2020 di Wembley. I giocatori della nazionale inglese (che ieri si sono inginocchiati prima della partita) – dice – «meritano di essere trattati da eroi», non coperti da «insulti razzisti sui social media», ha twittato sostenendo, infine, che «i responsabili di questi spaventosi abusi dovrebbero ... Leggi su open.online (Di lunedì 12 luglio 2021) Il premier britannico Borisdenuncia ogginei confronti deiinglesila sconfitta di ieri contro l’Italia all’peodi Wembley. Idella nazionale inglese (che ieri si sono inginocchiati prima della partita) – dice – «meritano dida», nonda «sui social media», ha twittato sostenendo, infine, che «i responsabili di questi spaventosi abusi dovrebbero ...

Advertising

EURO2020 : ?? ???????????????? ??’???????????? ?? ???? Congratulations Italy, EURO 2020 winners ?????? @azzurri | #ITA | #EURO2020 - EURO2020 : Oldest player to score in a EURO final ?? EURO 2020 winner ?? ???? Leonardo Bonucci ?? #EURO2020… - SkySport : ???????????????????? Verso la finale di Euro 2020 ?? Sulle note di “Ma stasera” di @mengonimarco ? ITALIA-INGHILTERRA EURO 20… - MauroTognoli : Italia campione d'Europa: le immagini della vittoria - adessounpomeno : RT @OizaQueensday: Comunque gli afro-britannici hanno paura di uscire di casa al momento per il modo in cui stanno trattando i calciatori S… -