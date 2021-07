Euro 2020, i complimenti agli Azzurri dall’Eurovision: «Con i Maneskin, Italia primo Paese a vincere nello stesso anno» (Di lunedì 12 luglio 2021) Dopo la vittoria degli Azzurri contro l’Inghilterra in finale a Euro 2020, gli organizzatori dell’Eurovision si sono complimentati con la Nazionale Italiana via Twitter, pubblicando una foto dei Maneskin e un dato interessante. «Congratulazioni Italia», si legge nel post, «primo Paese a vincere l’Eurovisione e l’edizione maschile degli Europei di calcio nello stesso anni!». July 11, 2021 Leggi anche: La delusione dei reali della Corona ... Leggi su open.online (Di lunedì 12 luglio 2021) Dopo la vittoria deglicontro l’Inghilterra in finale a, gli organizzatori dell’vision si sono complimentati con la Nazionalena via Twitter, pubblicando una foto deie un dato interessante. «Congratulazioni», si legge nel post, «l’visione e l’edizione maschile deglipei di calcioanni!». July 11, 2021 Leggi anche: La delusione dei reali della Corona ...

