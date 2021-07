Euro 2020, gli Azzurri trionfano: i vip esultano sui social (Di lunedì 12 luglio 2021) La vittoria a Euro 2020 della Nazionale di calcio italiana contro quella inglese ha scatenato l’esultanza di milioni di tifosi tricolore. E se da Milano a Palermo, passando per Firenze, Roma e Napoli, impazza la gioia per strada, anche sui social c’è chi si scatena. Anche i vip si uniscono ai cori da stadio virtuali, da Elisabetta Gregoraci che sventola la bandiera ad Alessia Marcuzzi che condivide il video della premiazione. Ci sono sportivi, influencer, attori, showgirl, giornaliste e cantanti tra i vip che hanno condiviso su Instagram la loro gioia per la vittoria degli Azzurri. Martina Colombari in barca si avvolge ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 12 luglio 2021) La vittoria adella Nazionale di calcio italiana contro quella inglese ha scatenato l’esultanza di milioni di tifosi tricolore. E se da Milano a Palermo, passando per Firenze, Roma e Napoli, impazza la gioia per strada, anche suic’è chi si scatena. Anche i vip si uniscono ai cori da stadio virtuali, da Elisabetta Gregoraci che sventola la bandiera ad Alessia Marcuzzi che condivide il video della premiazione. Ci sono sportivi, influencer, attori, showgirl, giornaliste e cantanti tra i vip che hanno condiviso su Instagram la loro gioia per la vittoria degli. Martina Colombari in barca si avvolge ...

Advertising

EURO2020 : ?? ???????????????? ??’???????????? ?? ???? Congratulations Italy, EURO 2020 winners ?????? @azzurri | #ITA | #EURO2020 - EURO2020 : Oldest player to score in a EURO final ?? EURO 2020 winner ?? ???? Leonardo Bonucci ?? #EURO2020… - EURO2020 : ?? EURO 2020 winner ?? Oldest goalscorer in a EURO final ???? Leonardo Bonucci ?? @Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 - junmeism : RT @OizaQueensday: Comunque gli afro-britannici hanno paura di uscire di casa al momento per il modo in cui stanno trattando i calciatori S… - takita_92 : RT @ImpressionistAL: DeNiro, Pesci, Pacino, Soprano & Vito Corleone reaction to Italy reaching the Euro 2020 final. ???? -