Euro 2020, gli Azzurri festeggiano la vittoria negli spogliatoi | video

L'Italia ha battuto l'Inghilterra ieri sera ai calci di rigore, dopo un match combattutissimo durato oltre 120 minuti. Una felicità straripante per i calciatori, che hanno finalmente potuto stringere tra le mani la coppa UEFA ben 53 anni dopo l'ultima vittoria. Festa grande tra gli spalti, nelle piazze italiane e negli spogliatoi. Tra i più scatenati c'è Daniele de Rossi, assistente di Roberto Mancini, che in preda ai festeggiamenti si è letteralmente lanciato sui tavoli degli spogliatoi di Wembley tra i cori e le urla dei giocatori. Gioia incontenibile anche per Bonucci e Jorginho che si sono lasciati andare al canto di ...

