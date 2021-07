Euro 2020, Fabio Caressa indignato: “Una cosa mai vista prima” (Di lunedì 12 luglio 2021) Durante la finale di Euro 2020 abbiamo visto proprio di tutto. Non solo 120 minuti più i rigori, ma anche la denuncia in diretta per l’uso di canne in tribuna stampa. Fabio Caressa (Google Images)Ieri sera abbiamo assistito ad una notte magica per la nazionale italiana di Roberto Mancini e per l’Italia intera. Dopo 53 anni in cui la coppa è stata lontana da Roma, adesso l’Europeo torna nella Capitale. Questo è la seconda volta che gli azzurri vincono la competizione Europea, l’ultima volta è risale al 1967. Quella tra Italia e Inghilterra è stata tutt’altro che una ... Leggi su chenews (Di lunedì 12 luglio 2021) Durante la finale diabbiamo visto proprio di tutto. Non solo 120 minuti più i rigori, ma anche la denuncia in diretta per l’uso di canne in tribuna stampa.(Google Images)Ieri sera abbiamo assistito ad una notte magica per la nazionale italiana di Roberto Mancini e per l’Italia intera. Dopo 53 anni in cui la coppa è stata lontana da Roma, adesso l’peo torna nella Capitale. Questo è la seconda volta che gli azzurri vincono la competizionepea, l’ultima volta è risale al 1967. Quella tra Italia e Inghilterra è stata tutt’altro che una ...

Advertising

EURO2020 : ?? ???????????????? ??’???????????? ?? ???? Congratulations Italy, EURO 2020 winners ?????? @azzurri | #ITA | #EURO2020 - EURO2020 : Oldest player to score in a EURO final ?? EURO 2020 winner ?? ???? Leonardo Bonucci ?? #EURO2020… - SkySport : ???????????????????? Verso la finale di Euro 2020 ?? Sulle note di “Ma stasera” di @mengonimarco ? ITALIA-INGHILTERRA EURO 20… - live_messina : Euro 2020: la VERGOGNA inglese. Tifosi italiani picchiati all'uscita dal campo - infoitsport : Euro 2020, Roberto Mancini in lacrime: 'Una cosa impossibile da pensare, un Europeo faticosissimo' -