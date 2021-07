Euro 2020, durante i festeggiamenti ucciso un uomo nel Foggiano. A Milano 15 feriti, 3 sono gravi (Di lunedì 12 luglio 2021) Matteo Anastasio, un 32enne di San Severo – in provincia di Foggia – è stato ucciso nella notte tra l’11 e il 12 luglio. Mentre le strade di tutta Italia erano in festa per la vittoria della Nazionale agli Europei, l’uomo, pregiudicato, è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco. Ed è stata proprio la confusione creata dai caroselli ad agevolare l’azione dei killer: gli investigatori pensano si tratti di un omicidio premeditato. Tragedia nella tragedia, la vittima si trovava insieme al nipote, un bambino di 6 anni, che è rimasto gravemente ferito e ora è ricoverato nel reparto di rianimazione al Policlinico di Foggia. La sparatoria è ... Leggi su open.online (Di lunedì 12 luglio 2021) Matteo Anastasio, un 32enne di San Severo – in provincia di Foggia – è statonella notte tra l’11 e il 12 luglio. Mentre le strade di tutta Italia erano in festa per la vittoria della Nazionale aglipei, l’, pregiudicato, è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco. Ed è stata proprio la confusione creata dai caroselli ad agevolare l’azione dei killer: gli investigatori pensano si tratti di un omicidio premeditato. Tragedia nella tragedia, la vittima si trovava insieme al nipote, un bambino di 6 anni, che è rimasto gravemente ferito e ora è ricoverato nel reparto di rianimazione al Policlinico di Foggia. La sparatoria è ...

Advertising

EURO2020 : ?? ???????????????? ??’???????????? ?? ???? Congratulations Italy, EURO 2020 winners ?????? @azzurri | #ITA | #EURO2020 - EURO2020 : Oldest player to score in a EURO final ?? EURO 2020 winner ?? ???? Leonardo Bonucci ?? #EURO2020… - SkySport : ???????????????????? Verso la finale di Euro 2020 ?? Sulle note di “Ma stasera” di @mengonimarco ? ITALIA-INGHILTERRA EURO 20… - fabullousnxn : RT @EURO2020: ?? EURO 2020 winner ?? Oldest goalscorer in a EURO final ???? Leonardo Bonucci ?? @Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 https://t.… - Tag43_ita : Da una parte Italia, sul tetto d'Europa dopo la mancata qualificazione a Russia 2018, Ungheria e Danimarca. Dall'al… -