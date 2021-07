Euro 2020: Da Merkel, von der Leyen e Ue grandi complimenti all’Italia (Di lunedì 12 luglio 2021) Dall'Ue e dalla Germania arrivano le congratulazioni per la vittoria dell'Italia agli Europei di calcio, con la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, molto contenta per la vittoria degli Azzurri L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 12 luglio 2021) Dall'Ue e dalla Germania arrivano le congratulazioni per la vittoria dell'Italia aglipei di calcio, con la presidente della Commissionepea, Ursula von der, molto contenta per la vittoria degli Azzurri L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

EURO2020 : ?? ???????????????? ??’???????????? ?? ???? Congratulations Italy, EURO 2020 winners ?????? @azzurri | #ITA | #EURO2020 - EURO2020 : Oldest player to score in a EURO final ?? EURO 2020 winner ?? ???? Leonardo Bonucci ?? #EURO2020… - EURO2020 : ?? Roma heroes ?? EURO 2020 winners ???? Cristante, Spinazzola, and Florenzi ?? #EURO2020 - Remelta_ : @lequipedusoir @vsainsily @TCL_TV_Global @EURO2020 @TCL_Europe L'Italie remporte l'euro 2020 !! - mimiisr : RT @EURO2020: ?? ???????????????? ??’???????????? ?? ???? Congratulations Italy, EURO 2020 winners ?????? @azzurri | #ITA | #EURO2020 -